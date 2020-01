Ouderen onwetend over verruiming huurtoeslag, ANBO schiet te hulp

De ANBO begint een voorlichtingscampagne om ouderen te informeren over de mogelijkheden op huurtoeslag. De regels voor huurtoeslag zijn verruimd, maar volgens de ouderenbond weten veel mensen dat niet. Hierdoor dreigen ze geld mis te lopen.

Veel ouderen zijn er in de afgelopen jaren financieel op achteruitgegaan. "Hun pensioen is niet geïndexeerd terwijl de dagelijkse boodschappen en vaste lasten wel duurder zijn geworden", zegt de ANBO. Volgens de ouderenbond kunnen de ruimere toeslagregels veel mensen wat extra lucht geven.

Harde inkomensgrens

Sinds 1 januari hebben zo'n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag, onder wie veel ouderen. Dat heeft te maken met het wegvallen van de harde inkomensgrens. Hierdoor hebben mensen die net iets boven die grens zitten recht op een deel van de huurtoeslag. Volgens de oude regels kregen ze helemaal niets, nu kan de toeslag in sommige gevallen oplopen tot 200 euro per maand.

Op de website van de Belastingdienst staat wel informatie over de nieuwe regels, maar de dienst is niet verplicht om mensen actief te benaderen. "Omdat mensen de toeslag in de afgelopen jaren niet kregen, denken wij dat ze er nu niet actief achteraan gaan", zegt Bernadet Naber van de ANBO.

Contact opnemen

De bond wil de ouderen nu bewuster maken van hun recht op huurtoeslag. Medewerkers die via de ANBO Belastingservice bij de mensen thuis komen om te helpen bij het invullen van het belastingformulier, zullen ook gaan berekenen of mensen recht hebben op huurtoeslag.

Verder roept de ANBO mensen op om contact op te nemen met de ouderenbond. Naber: "Als ze dan hun inkomensgegevens bij de hand hebben, kunnen we checken of ze in aanmerking komen voor huurtoeslag. Als dat het geval is, helpen we ze bij de aanvraag."