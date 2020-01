Minister Hoekstra: webwinkels moeten meer doen tegen schulden

Minister Hoekstra van Financiën vindt dat nog te veel mensen in financiële problemen komen nadat ze producten hebben besteld op afbetaling. Hij wil dat postorderbedrijven en webwinkels ervoor zorgen dat minder mensen een betalingsachterstand oplopen. Lukt dat niet, dan overweegt hij zelf in te grijpen. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Een op de vijf mensen met problematische schulden heeft ook een schuld bij een webwinkel of vergelijkbaar bedrijf. Het rentepercentage bij dit soort leningen kan oplopen tot 14 procent. Hoekstra vindt dat mensen beschermd moeten worden, zodat ze niet schuld op schuld stapelen en de problemen steeds erger worden.

Minder probleemgevallen

De afgelopen jaren hebben bedrijven op aanwijzing van de minister al een aantal zaken veranderd, waardoor het aantal probleemgevallen is gedaald. Zo is kopen op de pof niet meer de standaardoptie bij webwinkels, is de standaardlooptijd van kredieten verkort en wordt de financiële situatie van klanten beter gecontroleerd.

Uit cijfers van het Bureau Kredietregisratie (BKR) blijkt dat in 2017 bijna 34 procent van de klanten met een krediet een betalingsachterstand had. In 2019 was dat teruggebracht naar 26 procent. Tegelijkertijd geven die cijfers een wat vertekend beeld, omdat in 2018 een groot aantal dossiers zijn gesloten omdat de schuld als oninbaar wordt beschouwd.

Minister Hoekstra nog niet tevreden met deze cijfers. De minister geeft de bedrijven nog een jaar de tijd om de situatie te verbeteren. Lukt dat niet, dan zal hij zelf maatregelen nemen.

Websites anders inrichten

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten en kredietaanbieders blijkt dat mensen andere keuzes maken als de website waarop de lening wordt aangegaan anders wordt ingericht. Zo kiezen mensen een hoger aflosbedrag en een kortere looptijd als het totaalbedrag van de lening opvallender wordt weergegeven.

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) heeft aangegeven dat ze naar aanleiding van dit onderzoek gaan kijken hoe de ze totale kosten van een lening duidelijker kunnen weergeven.

In de Kamerbrief schrijft Hoekstra verder dat de verplichte waarschuwing Geld lenen kost geld weinig impact heeft. Daarom onderzocht hij of een andere tekst meer effect zou kunnen hebben, maar dat lijkt niet zo te zijn. Hoewel de afschrikkende werking dus klein is, blijft de waarschuwing staan zodat in ieder geval duidelijk is dat kopers een krediet aangaan.