Duitse politie schiet man dood die dreigde agenten aan te vallen met mes

Volgens de politie begon de man gisteravond rond 19.45 uur opeens met een stok op een geparkeerde politieauto te slaan. Toen de agenten hem wilden aanhouden, liep hij dreigend met een stok op hen af. Ze zagen dat hij in zijn andere hand een mes hield.

Hij reageerde niet op meerdere oproepen van de agenten om de aanval te stoppen, waarna hij door zeker een politiekogel is getroffen. Ambulancemedewerkers hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

De aanvaller was een bekende van de politie vanwege meerdere geweldsmisdrijven. Volgens Duitse media had hij de Turkse nationaliteit. Op de plek van de aanval is de politie bezig met een grootschalig sporenonderzoek.