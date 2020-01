Agenten bekogeld na ongeregeldheden bij feest in Den Haag

Agenten zijn gisteravond bekogeld met stenen bij een Haags zalencentrum. Vier agenten raakten lichtgewond.

In het zalencentrum was een feest, dat werd stilgelegd omdat ongeveer 100 bezoekers zonder kaartje probeerden binnen te komen. Dit leidde tot woede bij bezoekers met een kaartje. Een deel van hen weigerde de locatie te verlaten en keerde zich tegen de politie.

Agenten werden bekogeld met onder meer stenen en blikjes. Ook werden er vernielingen aangericht. De politie zette politiehonden en agenten te paard in om de bezoekers weg te sturen. Daarbij zijn ook klappen uitgedeeld. Eén verdachte is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was gebeten door een politiehond.

Extra trein

Een deel van de weggestuurde bezoekers bleef hangen rond treinstation Den Haag Centraal. Agenten blokkeerden de stationshal om hen buiten het station te houden. In overleg met de NS is een extra trein ingezet om de feestvierders te vervoeren.

Vier mensen zijn aangehouden. Zij zitten nog vast. Mogelijk volgen nog meer mensen aanhoudingen, meldt Omroep West.