Burgemeester Marcouch bezoekt hulpverleners flatbrand Arnhem

De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft de hulpverleners bezocht die zijn ingezet bij de flatbrand in Arnhem. Daarbij kwamen in de Nieuwjaarsnacht een vader en zijn zoon om het leven. Het bezoek was gisteren, schrijft Marcouch op Facebook, "en ik tril nog na".

"Zij deden in het vuur en de rook waar zij hun hele beroepsleven al voor oefenen en nu dalen de beelden in. Ook voor hen wordt het de kunst dit goed te verwerken."

Marcouch zegt dat de politieagenten, brandweerlieden en het ambulancepersoneel die te hulp schoten helden zijn. "Waar de meesten van ons instinctief een stap naar achteren zetten, doen redders juist welbewust een stap naar voren, met gevaar voor eigen leven."

Een gezin dat in de flat de jaarwisseling had doorgebracht bij familie, kwam tijdens de brand vast te zitten in de lift. De vader en de zoon kwamen om het leven, de moeder en een ander kind raakten zwaargewond.

Twee jongens van 12 en 13 hebben mogelijk de fatale brand veroorzaakt toen ze brandend vuurwerk op een bankstel in de hal van de flat legden. Ze zitten niet meer vast, maar ze blijven wel verdachten.

Behoefte aan rouwen in stilte

Namens de slachtoffers en hun familie vraag burgemeester Marcouch de privacy van de betrokkenen te respecteren. Ook journalisten wordt gevraagd afstand te bewaren. "De familie heeft een grote behoefte aan rouwen in stilte met familie en naasten."