Mogelijk explosief in geldstortautomaat Helmond blijkt loos alarm

De omgeving van een geldstortautomaat van de Rabobank in de Kerkstraat in Helmond is enige tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Rond 23.00 uur constateerde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie dat het niet om een explosief ging.

De politie kreeg rond 21.00 uur een melding: er zouden draadjes uit de automaat hangen. Nadat agenten de automaat zelf hadden geïnspecteerd, hadden ze de Explosieven Opruimingsdienst Defensie opgeroepen om de situatie te onderzoeken.

De omgeving was enige tijd afgezet en het verkeer werd omgeleid. Ook woningen in de omgeving van de bank werden uit voorzorg ontruimd. De gemeente ving de bewoners op. Het ging om zo'n veertig à vijftig woningen. Dat zijn in totaal zo'n honderd mensen.