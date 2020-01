Aanval in voorstad Parijs nu toch behandeld als terroristische daad

De aanslag van gisteren in een park in een voorstad van Parijs wordt door de Franse justitie nu toch beschouwd als een terroristische daad. De zaak wordt behandeld door een speciale anti-terrorisme-afdeling van het Openbaar Ministerie.

Uit onderzoek is in de loop van vandaag gebleken dat de dader die op voorbijgangers instak, was geradicaliseerd en zijn aanval in Villejuif had voorbereid. Gisteren werd nog gemeld dat hij tot de islam was bekeerd, maar niet bekendstond als radicaal. Hij had allerlei psychiatrische problemen en gebruikte ook drugs.

De dader werd na een korte achtervolging door de politie doodgeschoten: