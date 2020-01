Door Nederland gezochte moordverdachte opgepakt in Istanbul

In de Turkse stad Istanbul is een door Nederland gezochte moordverdachte opgepakt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichten in Turkse media.

Het gaat om Cengiz A., die op de Nationale Opsporingslijst staat vanwege de moord op een Amsterdammer in 2014 aan de Mathenesserweg in Rotterdam.

Hij is door de autoriteiten in Istanbul opgepakt vanwege een zaak in Turkije. Of hij in Nederland zal worden berecht is onzeker. A. heeft een Turks paspoort en dat land levert in de regel geen onderdanen uit.

Runde restaurant

De Nederlandse politie was jarenlang op zoek naar A. en hij stond internationaal gesignaleerd. In het opsporingsbericht staat dat hij twee tatoeages op zijn arm heeft, waaronder een met de tekst "You hit me, I hit you".

Ook waarschuwde de politie dat hij mogelijk een vuurwapen heeft. Hij woonde voor zijn vertrek in Rotterdam en is daarna niet meer gezien in Nederland. Volgens de Turkse nieuwszender Habertürk had de man jarenlang een restaurant in Istanbul.