Hudson's Bay gekocht en van de beurs gehaald door eigen topman

Hudson's Bay Company (HBC) gaat akkoord met een bod van een consortium van de eigen bestuursvoorzitter Richard Baker om het bedrijf over te nemen en van de beurs te halen. Baker heeft zijn bod twee keer verhoogd en komt nu uit op 11 Canadese dollar per aandeel, ongeveer 7,60 euro.

Het bedrijf wordt daarmee gewaardeerd op 2 miljard Canadese dollar. Zo komt het gelijk met het bod dat de investeringsmaatschappij Catalyst Capitol Group, dat ook aandeelhouder is, gedaan had op het bedrijf.

Hudson's Bay verkeert in financiële nood. Het consortium haalt het bedrijf van de beurs om het achter de schermen op te kalefateren.

Hudson's Bay Nederland werd op de laatste dag van december failliet verklaard door de rechter. Vijftien locaties zijn gesloten. Vastgoedeigenaren die geld hebben geïnvesteerd in de winkelpanden, moeten proberen in Canada hun gederfde huurinkomsten terug te krijgen.

Een woordvoerder van Wereldhave, dat eigenaar is van het pand in Tilburg, zegt tegen RTLZ dat zijn bedrijf en andere investeerders huurgaranties hebben gekregen van het Canadese bedrijf. Wereldhave zegt 50 miljoen te hebben geïnvesteerd in het pand waar ook Hudson's Bay in zat. In ruil daarvoor werd afgesproken dat Hudson's Bay het pand tien jaar zou huren.