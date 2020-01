Scheuring binnen methodistenkerk lijkt aanstaande om standpunt homo's

Methodisme

Het methodisme is een stroming binnen het protestantisme. Wereldwijd zijn er zo'n twaalf miljoen aanhangers. In Amerika is het de op twee na grootste religie. Bekende methodisten zijn onder anderen de Amerikaanse oud-president George Bush, de Britse oud-premier Thatcher en zangeres Beyoncé. Methodisten discussiëren al decennialang over homoseksualiteit.