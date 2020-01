Dry January 'goed voor lichaam en geest', maar hoe houd je het vol?

Alleen door volledig te stoppen met drinken boek je dus de beste resultaten. Maar hoe houd je zo'n goed voornemen vol?

Nota bene de drankensector maakt het consumenten de laatste paar jaar makkelijker om voor non-alcoholische dranken te kiezen. Er zijn steeds meer producten zonder alcohol op de markt die qua smaak een 'echt' biertje, wijntje of sterke drank evenaren.

"Die worden gemaakt voor de drinker die om een bepaalde reden voor een bepaalde periode niet drinkt. Om de afwezigheid van alcohol te compenseren bevatten die dranken veel meer kruiden. Zo krijgen ze toch de beoogde smaakintensiteit. Het zijn serieuze producten met een serieus prijskaartje", vertelt horecaondernemer Timo Janse. Samen met Tess Posthumus - in 2018 verkozen tot beste bartender ter wereld - runt hij een bar in Amsterdam waar veel alcoholvrije cocktails op de kaart staan.

In de hoofdstad is deze maand ook een speciaal alcoholvrij café te vinden. Bar 0.020 wil mensen helpen om Dry January op een positieve en gezellige manier door te komen. "We zijn niet gelieerd aan de IkPas-campagne, maar het sluit daar wel heel mooi op aan", zegt ondernemer Mariska Leising.

Volgens Leising hoeven bezoekers niet bang te zijn dat een bar zonder alchohol een saaie bedoening is. "We doen er alles aan om het hier heel gezellig te maken. We hebben iedere avond verschillende thema's, er zijn proeverijen, er is iedere vrijdag een dj en op zondag veranderen we in een spelletjescafé met een entertainmentteam."

Groepsdruk

Voor wie niet in de gelegenheid is om een alcoholvrije bar te bezoeken of aan alcoholvrije cocktails te slurpen, heeft onderzoeker Bovens een advies.

"In onze maatschappij is het zo dat mensen zich eerder moeten verantwoorden voor het feit dat ze niet drinken dan voor het feit dat ze wel drinken. Dus schreeuw van de daken dat je meedoet aan de actie en vertel vooral waarom. Doe dat van tevoren al, en niet pas halverwege de avond. Dan is de groepsdruk van mensen die wel drinken echt heel groot."