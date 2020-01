Ontsnapte gevangene opgepakt in Nijmegen

In Nijmegen is een voortvluchtige gevangene opgepakt. De 38-jarige Nederlander ontsnapte vorige maand uit de gevangenis in Turnhout.

Een speciaal politieteam dat zoekt naar ontsnapte gevangenen viel deze middag een woning binnen. Het Fugitive Active Search Team (FastNL) had informatie gekregen van Belgische collega's. Ze vonden hem op de vliering van het huis, waar hij zich verstopt had, schrijft Omroep Gelderland.

De man is in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor meerdere vermogensdelicten. Daarvan moet hij nog ruim vier jaar uitzitten.

Samen met vier anderen ontsnapte hij twee weken geleden uit de gevangenis. Volgens Belgische media klommen ze tijdens een avondwandeling over een zes meter hoge muur. Drie van hen werden kort na de ontsnapping al opgepakt. Er is nog één man voortvluchtig.