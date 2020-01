Friese boerenleider krijgt dreigbrief gericht aan hele sector

De Friese melkveehouder Jitty van der Werf heeft een dreigbrief gekregen op haar thuisadres. In de brief wordt van alle boeren en boerinnen geëist dat ze stoppen met hun protestacties, omdat anders "elke boerderij in Nederland in 2020 een potentieel doelwit wordt voor sabotage en zelfs brandstichting".

Van der Werf heeft aangifte gedaan van bedreiging. Het oud-bestuurslid van Farmers Defence Force, een van de drijvende krachten achter de grote protestacties van de afgelopen maanden, is behoorlijk geschrokken van de brief, die al op 24 december werd bezorgd. "Dat ze weten waar ik woon, maakt het extra angstig." Ze krijgt wel vaker post van mensen "die een mening hebben over wat we doen", maar daarin staan doorgaans geen bedreigingen.

Ze vertelt dat ze nu toch nog een keer over haar schouder kijkt als ze in het holst van de nacht naar de stal moet omdat een koe ligt te bevallen. "Je loopt met een bepaalde angst." Ze roept alle boerenbedrijven op om extra waakzaam te zijn en bewakingscamera's te installeren.