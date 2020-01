Verdachten (12 en 13) van flatbrand Arnhem niet langer vast

De jongens van 12 en 13 die zijn aangehouden voor de fatale flatbrand in Arnhem zitten niet langer vast. Dat meldt de rechtbank Gelderland. Dat is besloten ondanks de maatschappelijke onrust die de zaak heeft veroorzaakt. Ze blijven verdachte.

De jongens worden verdacht van opzettelijke brandstichting in vereniging met de dood tot gevolg, zegt het Openbaar Ministerie.

De twee moeten zich wel beschikbaar houden voor justitie, oordeelt de rechter-commissaris, die op grond van de persoonlijke omstandigheden van de jongens heeft beslist dat de voorlopige hechtenis wordt geschorst. Ze moeten zich aan een aantal voorwaarden houden. Daarbij is de jeugdreclassering betrokken.

Het is gebruikelijk dat jonge verdachten niet langer dan strikt noodzakelijk worden vastgehouden. Waar de kinderen naartoe zijn gegaan, is niet bekend.

Vuurwerk

De jongens worden ervan verdacht dat ze vuurwerk hebben gelegd op een oude bank die in de hal van het gebouw aan het Gelderseplein stond, waarop de bank in brand vloog. Een gezin dat in de lift stond op het moment dat de brand uitbrak, werd slachtoffer van de rookontwikkeling.

Doordat de stroom uitviel, bleef de lift hangen en raakten de vier gezinsleden bedwelmd door de rook. De vader van 39 en het 4-jarige zoontje overleefden dat niet. De moeder en dochter liggen in het ziekenhuis en zijn buiten levensgevaar.

De verdachten werden op Nieuwjaarsdag aangehouden. Ze wonen in de flat.