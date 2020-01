Dodental overstromingen Indonesië stijgt naar 43

Het dodental van de overstromingen in Indonesië is opgelopen naar 43. De overstromingen en landverschuivingen in en rond Jakarta van de afgelopen dagen zijn het gevolg van hevige regenval. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt.

Door de moessonregens en overstroomde rivieren liepen op Oudejaarsavond een deel van de stad en omliggende gebieden onder. In het gebied wonen zo'n 30 miljoen mensen.

Het Indonesisch meteorologisch instituut stelt dat de regenval rond Oud en Nieuw bij de zwaarste neerslag hoort sinds de metingen begonnen in 1866. Volgens het weerinstituut draagt klimaatverandering bij aan de extreme weersomstandigheden.

Omdat er voor de komende dagen nog meer regen wordt verwacht, wordt geprobeerd met vliegtuigen regenwolken te breken boven de Straat van Soenda. De wolken die richting Jakarta drijven, worden bespoten met natriumchloride om versnelde regenval te veroorzaken.