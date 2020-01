Noorwegen maakt ongekend warme periode door: warmste januari-dag ooit

Noorwegen heeft te maken met een zeldzaam warme periode voor begin januari. Gisteren werd in het dorp Sunndalsøra met 19 graden Celsius de warmste januari-dag ooit gemeten. Dat is zo'n 25 graden boven het normale maandgemiddelde. Het vorige record dateert uit 1989, toen in het dorp Tafjord een temperatuur van 17,9 graden werd gemeten.

"Het is een nieuw hitterecord. Mensen lopen vandaag op straat in T-shirts rond", zegt de burgemeester van de nabijgelegen gemeente Raume, Yvonne Wold, tegen de BBC. Zelf nam ze een duik in de zee. "Veel mensen skiën normaal gesproken rond deze tijd. Niet bepaald wat er nu gebeurt." Een warme wind heeft bijgedragen aan de piektemperatuur in Sunndalsøra.

Hoewel inwoners genieten van de hoge temperaturen, zijn er ook zorgen over klimaatverandering. De temperaturen zullen naar verwachting vanaf vandaag weer gaan dalen.