Klaver over carbidschietende boer: niet flirten met geweld

"Ik hoop niet dat het in Nederland normaal wordt om te spotten met de dood van een politicus", zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver over een op Twitter gedeeld filmpje waarin hij als schietschijf voor boeren dient. Op het filmpje, dat op Oudejaarsdag verscheen, is te zien hoe een man in een blauwe overall zijn carbidschietinstallatie richt op een grote foto van Klaver, verderop in het gras. Nadat hij heeft geschoten en het projectiel de foto heeft geraakt, klinkt er gelach van de mensen die erbij staan.