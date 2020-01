Spijtoptant meldt zich in boevenpak op politiebureau

Een man die nog bijna vier jaar aan celstraf moet uitzitten, heeft zichzelf op bijzondere wijze aangegeven. Hij haalde een boevenpak uit zijn verkleedkist en toog naar het politiebureau in Arnhem-Noord.

De man had twee draagtassen bij zich met kleren erin, zo is te zien op het Instagram-account van de betrokken wijkagent. Officieel moet hij nog 1429 dagen achter de tralies. Er is niet bekendgemaakt wat hij op zijn kerfstok heeft.

De agent kan wel lachen om de actie van de man. "Tot over bijna 4 jaar! Waarschijnlijk zal hij kerst 2023 weer thuis kunnen vieren."