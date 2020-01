Spanje plant weer bossen, en de vervuilers betalen

"Het gaat razendsnel. Amper twee jaar geleden hoorden we nog dat ze het wel interessant vonden en erover na gingen denken. Maar nu komen de bedrijven van alle kanten naar ons toe met de vraag waar ze bomen kunnen planten. Het wordt nog druk de komende tijd."

Verderop in Spanje zijn andere natuurgroepen bezig met herbeplanting in door branden verwoeste gebieden. Het gaat niet alleen om bomen planten, zegt Bongui Ibarrondo. Hij is bezig met een groot project om met vrijwilligers 25 miljoen nieuwe eiken in Spanje neer te zetten.

Het gaat letterlijk door 25 miljoen eikeltjes in de grond te duwen, legt Ibarrondo over de telefoon uit. "Met al die mensen die bossen herstellen willen we echt een sociale beweging op gang brengen. Er zijn nu al duizenden vrijwilligers bij betrokken, mensen die echt iets doen."

"We zijn zo ondergedompeld in zaken die weinig met het echte leven te maken hebben. We moeten weer landen op aarde, in een planeet die er niet al te best voorstaat. Door een boom te planten, keer je terug naar de natuur. Over een paar jaar kun je zien hoe de boom is gegroeid. Maar niet alleen jouw boom, ook het bos waarin die eik dan staat."

In het uitgeteerde landschap in de deelstaat Castillië en León zijn groepen mannen in gele overalls bezig bomen voor de Nederlandse opdrachtgevers te planten. Het gaat in hoog tempo. Tien soorten bomen worden door elkaar heen in de grond gezet om ervoor te zorgen dat het toekomstige bos gevarieerd zal zijn.