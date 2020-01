Brabantse (23) overlijdt na auto-ongeluk, gebruikte lachgas

Een 23-jarige Brabantse vrouw, die op 30 december met haar auto in Tilburg tegen een boom botste, is op Oudejaarsavond aan haar verwondingen bezweken. Het slachtoffer, afkomstig uit De Moer, had voorafgaand aan het ongeluk lachgas gebruikt, meldt de Tilburgse politie.

Ook bij een ander ongeluk op de Ringbaan-Zuid in Tilburg, eveneens op maandagavond, speelde lachgas vermoedelijk een rol. Daarbij belandde een 18-jarige Tilburgse automobilist al spookrijdend tegen een hek. Een 17-jarige inzittende raakte beklemd en moest door hulpdiensten worden bevrijd. De vrouw werd gewond naar een ziekenhuis afgevoerd.

Naast de auto vond de politie een lachgastank en enkele ballonnen waarmee het gas wordt geïnhaleerd. Lachgas veroorzaakt een kortstondige roes en verlaagt het reactievermogen.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid maakte begin vorige maand bekend dat het kabinet werkt aan een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Kort daarvoor concludeerde de drugsbeoordelingscommissie CAM dat lachgas een "matig tot groot" risico voor de volksgezondheid vormt.