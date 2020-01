'Slachtoffer dodelijke schietpartij Zwolle was leider drugsbende'

De 52-jarige man die gisteravond in Zwolle is doodgeschoten, is Henk W. Hij werd eerder aangehouden op verdenking van het aansturen van een wapen- en drugsbende. Dat meldt de Stentor, die een familielid van de man heeft gesproken. De politie kan nog niet bevestigen dat het daadwerkelijk om W. gaat.

Henk W. wachtte zijn rechtszaak in vrijheid af. Ook zijn advocaat Roel van Faassen kan niet met zekerheid zeggen of het om zijn cliënt gaat. Hij wacht nog op bevestiging.

Straat afgezet

Een groot deel van het gebied waar de schietpartij plaatsvond is nog afgezet om sporen veilig te stellen. Een tiental bewoners in de wijk heeft volgens RTV Oost de nacht ergens anders moeten doorbrengen. Het is nog niet duidelijk of ze vanavond alweer naar huis kunnen. Burgemeester Peter Snijders hoopt daar zo snel mogelijk helderheid over te geven.

Het was het vijfde schietincident in vier maanden in de stad. Volgens Snijders hebben de voorvallen niets met elkaar te maken en is Zwolle nog steeds een veilige stad.