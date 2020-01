Meer slachtoffers bij Oogziekenhuis R'dam: 'een horrornacht'

Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft het naar eigen zeggen in jaren niet zo druk gehad met het behandelen van slachtoffers van vuurwerk. Er werden na 23.30 uur achttien slachtoffers binnengebracht.

Kinderoogarts Tjeerd de Faber was afgelopen nacht aan het werk en hij spreekt van een horrornacht. Twintig ogen raakten beschadigd, waarvan tien blijvend letsel zullen hebben. De Faber zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de toename ten opzichte van vorig jaar 50 procent is.

Trendbreuk

Het jongste slachtoffer was 14 jaar. De meeste anderen waren dertigers. De Faber noemt dat opvallend. Voorheen was volgens hem ongeveer de helft van het aantal slachtoffers onder de 21.

"We zien helaas een trendbreuk. Afgelopen jaren zagen we juist dat oogletsel rond Oud en Nieuw langzamerhand afnam. Dit heb ik in acht jaar niet meegemaakt."

De Faber vermoedt dat het rustige en droge weer een rol heeft gespeeld. Daardoor waren er veel mensen buiten. Geen van de slachtoffers had een vuurwerkbril op, en in veruit de meeste gevallen bracht legaal vuurwerk de schade toe.