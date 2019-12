In het Noord-Hollandse Bovenkarspel is een molen uit 1848 door brand verwoest. De brandweer zegt dat al snel bleek dat de graanmolen niet meer te redden was.

Molen Ceres was aan het eind van de vorige eeuw gerestaureerd en maalde nog tarwe en spelt. Het was ook een trouwlocatie voor de gemeente Stede Broec, waar Bovenkarspel onder valt.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.