Grapperhaus vreest 'wildwest'-jaarwisseling, roept op tot bezinning

Minister Grapperhaus vreest dat de jaarwisseling uitdraait op een "wildwestfeest" met veel incidenten. Hij roept mensen die zich willen misdragen ertoe op zich nog eens te bezinnen. "Ook alcohol en drugs leiden tot wangedrag. Hou daar mee op: beheers je."

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) brengt ieder jaar op oudjaarsdag een bezoek aan brandweerposten - dit keer in Den Haag en Zaanstad - en spreekt daar met hulpverleners die de komende nacht moeten werken.

"Ze gaan een heftige nacht tegemoet met veel incidenten en met veel mensen die zich misdragen, helaas", aldus de minister.

Chinese rollen

Grapperhaus zegt dat het kabinet veel maatregelen heeft genomen om geweld met de jaarwisseling aan te pakken. Zo worden mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners zwaarder gestraft. En met ingang van de volgende jaarwisseling (2020-2021) is de zwaarste categorie vuurwerk verboden. Daarbij gaat het onder meer om Chinese rollen en enkelshots (F3-vuurwerk).

In de Tweede Kamer gaan ook stemmen op voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk, zoals GroenLinks, de Partij voor de Dieren, 50Plus en de SGP willen. Partijleider Ouwehand van de PvdD gaat een wetsvoorstel maken, zei ze vandaag op NPO Radio 1.

Totaalverbod

Grapperhaus gaat dit nog te ver. Net als sommige partijen in de Tweede Kamer denkt hij dat een totaalverbod niet te handhaven is. Hij wil over extra maatregelen met de Tweede Kamer blijven praten.

De minister zegt dat vooral illegaal vuurwerk een probleem is. Afgelopen jaar is 60.000 kilo illegaal vuurwerk Nederland binnengekomen. "Het grote probleem zit bij criminelen, want dat zijn het, die halve bommen het land inbrengen."