Wennen aan The Netherlands, want Holland bestaat niet langer

25 jaar lang was het simpel. In het buitenland zei je voor het gemak I'm from Holland, dat kende immers bijna iedereen. Maar Holland is niet meer. Vanaf morgen zeggen we, als het aan de overheid ligt, The Netherlands. Dat is onderdeel van een internationaal marketingplan.

Als een doel van die rebranding meer aandacht voor ons land creëren is, dan is dat in ieder geval gelukt. De plannen werden enkele maanden terug al gepresenteerd, afgelopen dagen werd de naamsverandering ook internationaal opgepikt.