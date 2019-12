Kraaienpoten uitgestrooid voor brandweerkazerne Den Haag

Voor een brandweerkazerne in Den Haag zijn kraaienpoten uitgestrooid. De scherpe metalen pinnen zouden moeten voorkomen dat brandweerwagens kunnen wegrijden bij een noodoproep, doordat het risico van een lekke band zeer groot is. Een woordvoerder van burgemeester Remkes bevestigt het incident.

Het is niet bekend om welke brandweerkazerne het gaat. De brandweer wil nu niet reageren en komt later deze week met een reactie.

"Of je nou bij de ambulance, brandweer, politie of de eerste hulp werkt, iedereen geeft zijn vrije tijd op, niemand daar zit vanavond thuis met vrienden en familie oliebollen te eten, ze zijn allemaal aan het helpen. Als je dat gaat dwarsbomen, is dat volstrekt verwerpelijk", laat de gemeente weten.

Een medewerker van Veiligheidsregio Haaglanden schrijft op Facebook dat de kraaienpoten vannacht zijn neergelegd. "Voor de mensen die dit hebben gedaan. Jullie brandje wordt inderdaad niet geblust want de autospuit kan niet uitrukken", schrijft de medewerker. "Wat als jij, je broer, je zus, je beste vriend(in) of familie wordt aangereden en daar snel geholpen moet worden. Dan komt die autospuit of misschien de ambulance ook niet!"