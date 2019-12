Waarschuwing voor weggebruikers: vanavond heel slecht zicht door mist

De ANWB waarschuwt mensen die vanavond en vannacht de weg op willen voor zeer slecht zicht en gevaarlijke rijomstandigheden. Het zicht kan door dichte mist teruglopen tot slechts enkele meters.

In het midden van het land is de mist sinds vanochtend hardnekkig. Op sommige plaatsen is het zicht minder dan 200 meter. De verwachting is dat de mist zich vanavond uitbreidt. Voor rond de jaarwisseling geeft het KNMI in het hele land code geel af.

Rond 00.00 uur zal het zicht naar verwachting op sommige plaatsen teruglopen naar 50 meter en lokaal zelfs tot minder dan 10 meter, vanwege kruitdampen van het vuurwerk.

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is tijdelijk stilgelegd, vanwege dichte mist kan er voorlopig niet worden opgestegen en geland. Vooralsnog vliegt er niks tot 13.00 uur, maar de luchthaven houdt er rekening mee dat het verkeer vandaag helemaal niet meer op gang komt.

Een aantal vluchten is verplaatst naar de luchthaven van Keulen, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant: