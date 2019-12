'Het groene goud', steeds meer Chinese boeren kweken hennep

Om de THC-waarde is het boeren in Yunnan, Zuid-China, dan ook niet te doen. Hier gaat het ze om cannabidiol (CBD), een stof die met name buiten China in steeds meer producten wordt gebruikt. "In cosmetica en elektrische sigaretten, maar bijvoorbeeld ook in medicijnen en chocolade", vertelt productiemanager Fang Min in een loods even verderop. Daar komen de gedroogde hennepbladeren na de oogst terecht, in zakken van 20 kilogram.

Vooral export

'Nadat de hennep is geroosterd, brengen we die in rekken naar de volgende ruimte, waar het koeler is', laat Fang zien in de stoffige fabriekshal. Of hij op familiefeestjes iets uit te leggen heeft als hij vertelt dat hij zijn geld verdient met hennep? "Normaal gesproken niet", lacht hij. 'Iedereen weet dat hennepteelt illegaal is. Als je het zoals wij in alle openheid kan doen, is er niemand die daar vraagtekens bij plaatst." Zijn provincie is niet de enige provincie waar nu legaal hennep geteeld kan worden: ook in het noordelijke Heilongjiang wordt daarmee getest.

Maar de consumptie van hennep-producten in China gaat de overheid voorlopig nog een stap te ver. De verwerkte hennep gaat, vanwege strenge wet- en regelgeving, vooralsnog vooral naar het buitenland. "Maar ook de binnenlandse markt begint nu op gang te komen", stelt Fang. Vanwege de sterke vezels wordt de hennep wel al langer gebruikt in textiel, bijvoorbeeld voor uniformen van het Volksbevrijdingsleger.

Alle begin is moeilijk

Echt rijk worden de boeren er nog niet van, zeggen ze zelf. Wel leveren de oogsten aanzienlijk meer op dan mais of tabak, iets waar de regio binnen de Chinese landsgrenzen sterk mee wordt geassocieerd.

"Dit is een nieuwe industrie voor ons land", zegt boer Lu over de duizenden jaren oude hennepteelt, die nu opnieuw is uitgevonden. "Alle begin is moeilijk, groot geld wordt er nu nog niet mee verdiend. Maar er liggen wel veel kansen."