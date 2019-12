ProRail doet aangifte tegen VPRO vanwege spoorloper Geert Mak

Spoorbeheerder ProRail gaat aangifte doen tegen de VPRO. In de nieuwe televisieserie In Europa: de geschiedenis op heterdaad betrapt is te zien hoe presentator Geert Mak over het spoor loopt. Dat gebeurt in de eerste paar minuten van de eerste aflevering, waarin Mak de nieuwe serie introduceert bij de kijker.

ProRail zegt dat daarmee de suggestie wordt gewekt dat spoorlopen de normaalste zaak van de wereld is. En dat is het niet, benadrukt woordvoerder Aldert Baas: "Spoorlopen is gevaarlijk en verboden".

De bewuste aflevering is al uitgezonden op televisie, maar nog online terug te zien. ProRail wil dat daar de beelden van het spoorlopen uit verwijderd worden en zegt daarom een dezer dagen aangifte te zullen doen.