Chinese pastor krijgt negen jaar cel, 'gelovigen steeds meer onderdrukt'

Wang Yi was een mensenrechtenactivist voordat hij pastor werd. In 2006 had hij een ontmoeting in het Witte Huis met de Amerikaanse president Bush. Hij was kritisch over de Chinese president Xi en organiseerde elk jaar op 4 juni een dienst om de slachtoffers van het bloedbad op het Tiananmenplein van 1989 te herdenken.

Een advocaat die de familie bijstaat, zegt tegen de South China Morning Post, een krant in Hongkong, dat er inhoudelijk niets is bekendgemaakt over de uitspraak tegen Wang Yi. "Geen aanklacht, geen vonnis, niets over de verdediging, alleen een behoorlijk nietszeggende verklaring."

Een woordvoerder van Amnesty International is eveneens geschokt. "Het vonnis maakt een lachertje van China's zogenaamde vrijheid van godsdienst. Wang Yi beleed slechts zijn godsdienst en kwam vreedzaam op voor de mensenrechten in China. Deze negen jaar cel is verschrikkelijk en onrechtvaardig."