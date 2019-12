Vader Greta Thunberg: 'Ik zag het niet zitten dat ze actie ging voeren'

De vader van de 16-jarige Greta Thunberg vond het destijds "geen goed idee" dat zijn dochter actie zou gaan voeren voor het klimaat. Toch heeft het klimaatstaken haar veel goed gedaan, zegt Svante Thunberg in een interview met de BBC.

"Je dochter die zichzelf in de frontlinie werpt om zo'n groot vraagstuk als klimaatverandering aan te pakken. Dat wil je als ouder niet", aldus Greta's vader. De familie van Thunberg is in Zweden weliswaar bekend - haar vader is acteur en haar moeder operazangeres - maar ze spraken zich voorheen nauwelijks uit over hun dochter.

Nu doet hij dat wel in een radio-interview. Daarin vertelt Svante Thunberg onder meer dat zijn dochter, die asperger heeft, vroeger te kampen had met depressies. "Ze at en praatte niet meer. Ze ging niet meer naar school en zat een jaar thuis. Het was een nachtmerrie voor ons als ouders."

Greta kwam er volgens haar vader bovenop toen ze begon met actievoeren. "Ineens kon ze dingen aan die ze daarvoor niet deed. Ze is nu bekend, maar voor mij heeft dit haar tot een normaal kind gemaakt, ze is gelukkig. Ze danst en lacht veel."

Dat Greta door haar ouders erg wordt beïnvloed, is niet waar, zegt Svante. Volgens haar vader is het juist andersom: "We zijn gestopt met vliegen. Mijn vrouw moest daarom haar carrière omgooien. Dat deed ze niet om het klimaat te redden, maar om haar kind te redden. Toen we die veranderingen maakten, zagen we hoe ze [Greta] daarvan groeide, hoeveel energie ze ervan kreeg."