87 miljoen euro voor groene innovaties in bouw en transport

Het bedrijfsleven, het kabinet en de EU trekken samen 87 miljoen euro uit voor innovaties die goed zijn voor het klimaat en de luchtkwaliteit. Het geld is bedoeld om innovaties die nog niet op de markt zijn sneller beschikbaar te krijgen. Dat is goed voor het terugdringen van de CO2- en stikstofuitstoot en biedt ook kansen aan bedrijven, zegt minister Van Veldhoven van Wonen en Milieu. "De innovatie van nu is het exportproduct van morgen."

Als voorbeeld noemt het ministerie een transportbedrijf in Rotterdam dat een zware kraanwagen en oplegger voor stenen op stroom wil laten rijden in plaats van op diesel. Ze worden uitgerust met mobiele laders die tijdens het laden en lossen snel opgeladen kunnen worden, zodat ze een grote actieradius hebben.

Een ander voorbeeld is een bedrijf in Hoogezand dat veegwagens bouwt. De klant kan kiezen voor een waterstof- of een batterij-variant. Begin 2021 gaan in Groningen en Rotterdam de eerste wagens rijden.