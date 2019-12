Topjaar voor financiële markten, ondanks onzekerheden en handelsruzies

"Het beurssentiment is van ijskoud naar tropisch warm gestegen en kan nog wat extremer worden, maar oververhitting zie ik niet", overweegt Van Zeijl. "Ik denk dat we de grootste beweging wel gehad hebben." Een recessie drijft weg, hoewel Duitsland maar ternauwernood ontsnapt en nog niet helemaal uit de gevarenzone is. "We zitten nou zo'n beetje op de bodem en dat zal niet direct omslaan naar jubelstemming."

Er zijn ook wolken in het zonnige plaatje. Amerikaanse ondernemers zijn beducht op wat Trump de wereld gaat brengen en ze hebben de rem gezet op orders en investeringen. Een handelsakkoord tussen de VS en China mag dan wel in de lucht hangen, en er staan zelfs al voorlopige handtekeningen, maar bedrijven hebben geleerd van wel-niet-akkoorden. "Zelfs tekenen hoeft niks te betekenen", zegt Van Zeijl.

Ook een harde brexit staat nog steeds prominent op de agenda. Ondanks de lage rente aarzelen bedrijven om te investeren, net als consumenten die toch liever sparen dan consumeren. Toch is het gevoelen dat als er al een recessie opdoemt dat pas eind 2020 is, of begin 2021. En die zal naar verwachting niet al te hard toeslaan, meer een dipje dan een crisis.

Grillig jaar voor de bitcoin

Voor wie bij dit alles denkt: en de bitcoin dan? Of goud? Goud werd in de loop van het jaar duurder en wiegt mee met onzekerheden, waarvan de handelsoorlog tussen de VS en China de belangrijkste is: die is recessiegevoelig. Goud kost nu rond de 1500 dollar, dat is 200 dollar per troy ounce (31,1 gram) meer dan begin 2019.

En de bitcoin heeft opnieuw een grillig jaar achter de rug. De virtuele munt stuiterde tussen de 3800 dollar en 13.000 dollar en noteert aan het eind van het jaar rond de 7300 dollar. Een betrouwbare en waardevaste soort belegging wil de bitcoin maar niet worden en blijft vooralsnog een speelbal van speculanten.