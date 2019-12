Licht in donkere tijden: duizenden lampionnen ontstoken voor mensen met kanker

Vorig jaar stonden de lampionnen bij Paleis Soestdijk, eerdere jaren waren er onder meer verlichtingsmomenten bij de Afsluitdijk en in een bos bij Lunteren. De lampionnen gaan niet de lucht in, maar worden in de grond geplant.

Gemis

Eén van de lampionnen brandt voor de 19-jarige Nienke, die drieënhalf jaar geleden overleed aan kanker. Haar ouders Ruud en Carla doen voor de derde keer mee met de actie, samen met Nienkes tweelingzus. "Onze dochter is in 2016 overleden. Ze had twee hersentumoren. Nienke is uitgebreid behandeld, bestraald, geopereerd, maar dat heeft allemaal niet mogen baten", vertelt vader Ruud.

De familie grijpt elke kans om hun dochter in het licht te zetten. "Dit initiatief van KWF is supermooi. Wij halen er heel veel uit en dat geldt voor meer mensen denk ik. Maar het allerbelangrijkste is dat er veel geld wordt opgehaald voor onderzoek naar kanker."