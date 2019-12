Opnieuw 31 migranten uit Het Kanaal opgevist

De Franse kustwacht heeft vannacht opnieuw migranten uit Het Kanaal gehaald. Vluchtelingen probeerden in twee bootjes de Britse kust te bereiken.

In eerste instantie werd de kustwacht afgestuurd op een schip dat met elf mensen aan boord in de buurt van Calais in het water ronddobberde. De motor van hun boot was uitgevallen. Onder de elf geredden waren twee kinderen.

Niet veel later stuitte hetzelfde schip van de kustwacht op een bootje in de buurt van Duinkerke. Het schip maakte water. Aan boord waren twintig migranten, onder wie een zwangere vrouw. Sommige opvarenden hadden onderkoelingsverschijnselen.

Eerder deze week werden ook al bootjes met vluchtelingen onderschept. Tweede Kerstdag begeleidde de kustwacht nog een aantal scheepjes naar de Britse kust. In totaal waren daar 49 mensen aan boord. Ook de Franse kustwacht pikte mensen op die probeerden naar Groot-Brittannië te komen.