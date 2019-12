Tientallen doden door kou in Bangladesh

In Bangladesh zijn zeker vijftig mensen overleden door de kou. Op veel plekken in het land is de temperatuur gezakt tot een paar graden boven nul en dat is extreem koud voor het land.

Vooral arme fabrieksarbeiders hebben geen geld om warme kleding te kopen en zijn daardoor ziek geworden. Veel mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking.

Ook liggen de ziekenhuizen vol met mensen die andere kougerelateerde problemen hebben. Onder hen zijn veel kinderen en ouderen.

De problemen in Bangladesh zijn nog niet voorbij, want verwacht wordt dat de kou nog zeker een aantal dagen aanhoudt. Ook is het erg mistig in het land. Daardoor kunnen vliegtuigen niet vertrekken of landen.