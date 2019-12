Geen vuurwerk in Australië: luchtkwaliteit is door bosbranden te slecht

Het nieuwjaarsvuurwerk in de Australische hoofdstad Canberra gaat niet door. Door de aanhoudende bosbranden in de omgeving is de luchtkwaliteit te slecht. Als dan ook nog eens vuurwerk wordt afgestoken, neemt de verontreiniging nog meer toe.

De komende dagen blijft het erg droog en warm in Canberra. De temperaturen lopen waarschijnlijk op naar 39 graden. Het gevaar voor nieuwe bosbranden is dus nog niet geweken.

Nog steeds heeft de brandweer grote moeite om de natuurbranden in het land te bestrijden. Op Eerste Kerstdag viel op enkele plaatsen wel wat regen, maar nu is het er weer kurkdroog.

Mogelijk meer shows

Ook in Sydney gaat het nieuwjaarsvuurwerk mogelijk niet door vanwege de slechte luchtkwaliteit. Maar de gemeente heeft nog geen beslissing genomen.

De vuurwerkshow in Sydney is een van de bekendste ter wereld. Zo zag het spektakel er een paar jaar geleden uit: