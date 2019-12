2,5 kilo papier om Hollandse Waterlinie op Werelderfgoedlijst te krijgen

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een geheel van forten en sluizen waarmee gebieden onder water konden worden gezet om de vijand op afstand te houden. "De Waterlinie zorgde ervoor dat het economisch hart van Nederland veilig was voor een inval over land en ze beschermde dat economisch hart door een grote plas water voor de deur", zegt Bootsma.

"Water is over het algemeen de vijand, maar dit is precies de andere kant van de medaille", voegt zijn collega Reinier Kruk daaraan toe. "Water als bondgenoot om het land te beveiligen tegen de vijand."

Van Pampus tot de Biesbosch

De linie is zo'n 85 kilometer lang en loopt van het eiland Pampus in het IJsselmeer (toen nog Zuiderzee) tot de Biesbosch. Het gebied kon over de hele lengte onder water worden gezet. Daardoor ontstonden waterplassen van ten minste enkele kilometers breed met een diepte van 30 tot 60 centimeter. Te diep voor infanterie om nog te kunnen oprukken en te ondiep voor normale vaartuigen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in totaal drie keer geheel of gedeeltelijk onder water gezet vanwege oorlogsdreiging. In 1870 tijdens de Frans-Duitse Oorlog, in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en in de Tweede Wereldoorlog tussen 1939 en 1940. Maar toen had het vliegtuig zijn intrede al gedaan: de Duitsers vlogen er gewoon overheen en het onder water zetten van gebieden had dus geen zin meer.