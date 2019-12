Voedsel- en kledingbank Woudenberg is alles kwijt

Bij een felle brand is vannacht het pand van de stichting Burgerinitiatief Woudenberg verwoest. In het pand lagen voedsel en spullen die waren ingezameld voor mensen met een laag inkomen.

"Tranen schieten je in de ogen", zegt Jacco van den Essenburg van de stichting Burgerinitiatief Woudenberg bij RTV Utrecht. "Het is een catastrofe dat we onze mensen nu geen eten kunnen geven."

Tussen de wal en het schip

Bij de voedsel- en kledingbank in Woudenberg worden voedsel en spullen ingezameld voor mensen die tussen de wal en het schip vallen. Ze hebben net te veel inkomen om in aanmerking te komen voor de 'gewone' voedselbank. Ook voldoen ze niet aan de normen die gelden voor een bijstanduitkering. De stichting helpt bijna vijfhonderd gezinnen in de regio.

In het pand dat vannacht afbrandde, lagen kleding en voedsel, maar ook koelkasten en vriezers. De stichting zamelde ook laptops in die kinderen kunnen gebruiken voor school.

Een oliebol met de feestdagen

Voor de feestdagen waren extra pakketten samengesteld voor gezinnen, zegt Van den Essenburg. "Zodat ze een keer een eitje hadden met de feestdagen en een oliebol. Er zaten cadeautjes in voor de kinderen zodat ze op school ook eens konden zeggen dat ze iets hadden gekregen met de kerst. Ook voor de volwassenen zat er een leuk cadeau in."

Hij hoopt dat bedrijven en particulieren in actie komen. "Help ons met donaties", aldus Van den Essenburg. "Kom in actie! Dan kunnen wij ons werk weer doen."

De oorzaak van de brand in Woudenberg is onbekend.