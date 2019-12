2500 kilo aan cobra's en mortierbommen gevonden in Hendrik-Ido-Ambacht

In Hendrik-Ido-Ambacht heeft de politie gisteren een container vol illegaal vuurwerk gevonden. In dozen en kokers zat ruim 2500 kilo aan cobra's en ander illegaal knalvuurwerk. Er lagen ook mortierbommen, die alleen door professionals mogen worden afgestoken in vuurwerkshows.

Twee mannen uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het bezit van en de handel in illegaal vuurwerk, zegt de politie. Een van hen, een man van 32, werd door agenten betrapt toen hij dozen cobra's verplaatste tussen de container en zijn auto.

De container stond op een opslagterrein op een dijk tussen Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Garagebox

De arrestatie van de 32-jarige man leidde de politie naar een garagebox waar nog meer vuurwerk lag. Kort daarop kwam de politie de andere verdachte op het spoor, een man van 28.

In de schuur en auto van deze man werd nog eens 45 kilo illegaal vuurwerk gevonden.

