Vrouw overleden na aanrijding Doesburg; veroorzaker blijft spoorloos

De 80-jarige vrouw die gisteren in kritieke toestand in het ziekenhuis belandde na een aanrijding bij Doesburg, is overleden. Dat meldt de politie Gelderland. De politie is nog op zoek naar de veroorzaker van het ongeval.

In de auto waarin de vrouw zat, zaten nog drie anderen, die ook gewond raakten. Een 81-jarige man raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar. Een 49-jarige man en een 51-jarige vrouw uit Velp kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Donkere stationwagen

Het ongeval gebeurde gistermiddag rond 16.40 uur op de N317, bij de afrit Doesburg. Getuigen zeggen dat een donkergekleurde stationwagen de auto van de vier slachtoffers van achteren aanreed, mogelijk met opzet. De auto raakte daardoor van de weg en sloeg over de kop.

De politie trof na het ongeluk restanten van de doorgereden stationwagen aan. Die worden verder onderzocht. De wagen moet een forse schade aan de voorkant hebben. De politie vraagt mensen die de stationwagen hebben gezien of meer informatie hebben over de aanrijding om zich te melden.