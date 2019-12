Meer fietspaden in Jakarta, maar fietsen blijft een uitdaging

De weinige fietsers die nu al van en naar werk fietsen, tussen alle auto's, brommers en bussen door, vinden de plannen van de regering niet goed doordacht. Dat is op straat ook wel te zien: vaak houden fietspaden gewoon zomaar op, staan er paaltjes midden op de rijbaan of moet je stoepen op en af die veel te hoog zijn voor een fiets.

Voor de schijn

De Indonesische stedenbouwkundige Nirwono Joga heeft dezelfde kritiek. Ook hij ziet dat de nieuwe fietspaden onveilig zijn en slecht aansluiten op bushaltes, treinstations of de metro. "Terwijl dat juist in Jakarta erg belangrijk is," legt hij uit. Veel inwoners van Jakarta werken in het stadscentrum, maar wonen in buitenwijken of voorsteden. Die afstanden zijn te groot om helemaal te fietsen.

Volgens Joga zijn de extra kilometers fietspad voor de gouverneur een manier om milieubewuster over te komen, zonder dat er een serieus plan achter ligt. "Die fietspaden leggen ze niet aan omdat ze fietsers belangrijk vinden, maar omdat de luchtvervuiling hier zo'n groot probleem is", denkt hij. "Het gaat de gouverneur vooral om het plaatje."