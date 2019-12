Tumult bij parlementszitting Montenegro: 18 politici opgepakt

In Montenegro is een zitting in het parlement over een religieuze wet uitgelopen op chaos. Parlementsleden gooiden met flessen en ook zijn er berichten dat er met vuurwerk en traangas werd gegooid. De politie hield achttien volksvertegenwoordigers aan, allemaal van dezelfde partij.

In het wetsvoorstel staat dat religieuze organisaties moeten aantonen dat ze al voor 1918 eigenaar waren van vastgoed dat ze in bezit hebben. Veel gelovigen zeggen dat de overheid de wet gebruikt om honderden van kerken, kloosters en landgoederen in te lijven.

De wet is tegen het zere been van vooral de Servisch-Orthodoxe bevolking van Montenegro. Naar schatting 70 procent van de Montenegrijnen is aanhanger van de Servisch-Orthodoxe Kerk.

Gisteren gingen betogers al de straat op uit protest tegen de wet, en vandaag probeerden parlementariërs van de pro-Servische oppositiepartij Democratisch Front de stemming in het parlement met geweld tegen te houden.

Op beelden is te zien dat er hier en daar opstootjes ontstaan: