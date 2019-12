Onderzoek naar zelfmoord agent die klaagde over pestende collega's

De Nationale Politie gaat onderzoek doen naar de dood van een politieagent. Een politiewoordvoerder bevestigt berichtgeving van NRC dat de agent zelfmoord heeft gepleegd nadat hij had geklaagd over pestgedrag van collega's.

De man van 31 jaar was een digitaal expert voor de Landelijke Eenheid, die zich bezighoudt met de aanpak van zware misdaad en terrorisme. Een paar dagen voor zijn dood had hij een gesprek met zijn leidinggevende over de pesterijen.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid bevestigt dat de man een einde aan zijn leven heeft gemaakt, nog voor hij een vervolggesprek kon hebben over de kwestie. "Dat betreuren we ten zeerste", zegt hij. "Al weten we niet of er een verband is."