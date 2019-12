18 procent getest vuurwerk blijkt onveilig

Bijna een vijfde van het legale vuurwerk dat is getest door de inspectie voldoet niet aan de veiligheidseisen. Het gevaarlijkst blijft zwaarder consumentenvuurwerk, zoals cakeboxen (dozen vuurwerk).

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleerde dit jaar zo'n 250 legale vuurwerkartikelen. 18 procent daarvan bleek niet te voldoen aan de eisen. Dat betekent echter niet dat eenzelfde deel van al het vuurwerk in de winkels onveilig is: de inspectie controleerde vooral producten waarvan al werd vermoed dat er een groot risico aan zit.

Een van de risico's van een cakebox is dat hij kan omvallen en zo gevaar kan veroorzaken. Verder zag de inspectie tijdens de testen geregeld brandende delen die naar beneden dwarrelen.

Vernietigd

Vuurwerk dat niet door de test is gekomen, moet op kosten van de importeur worden aangepast of vernietigd. De inspectie schat dat hierdoor wordt voorkomen dat een kleine 100.000 kilo aan ondeugdelijk vuurwerk in de winkels komt te liggen.

Vorig jaar deed de ILT een soortgelijk onderzoek. Toen werden zo'n 300 partijen vuurwerk getest en voldeed ruim een kwart niet aan de veiligheidseisen.