Verdachte (13) steekpartij Spijkenisse ook verdacht van mishandeling

De 13-jarige jongen die verdacht wordt van de steekpartij bij een metrostation in Spijkenisse vorige maand, wordt nu ook verdacht van een eerdere mishandeling. Daarbij raakte een eveneens 13-jarige jongen gewond. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan RTV Rijnmond.

Bij de steekpartij bij het metrostation in november raakte een 14-jarige jongen zwaargewond. Er zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan. Een paar uur later werd de 13-jarige verdachte opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

Beelden van mishandeling online

Toen al zei Liesbeth Pinas uit Spijkenisse dat die steekpartij wellicht voorkomen had kunnen worden. Haar 13-jarige zoon werd in september in elkaar geslagen door dezelfde verdachte. Beelden daarvan werden online gezet. "Het was eerst een 'normaal' filmpje. Later is daar een beat bijgekomen. Dat vond ik heel triest om te zien", zei Pinas tegen RTV Rijnmond. Ze deed aangifte.

Justitie bevestigt nu dat die aangifte wordt meegenomen in het onderzoek tegen de 13-jarige en dat hij ook van de mishandeling in september wordt verdacht. De jongen zat tot afgelopen dinsdag in voorarrest. Hij is nu op vrije voeten en moet in februari voor de rechter verschijnen.