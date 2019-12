Voetballer crasht verkleed als sneeuwpop met Lamborghini in voortuin

De politie in Londen kreeg Eerste Kerstdag om 18.36 uur een melding over een gecrashte auto. Op het adres in Zuid-Londen aangekomen zagen de agenten dat het een Lamborghini was. "Ze zeiden dat hij van de weg was geschoten en tegen een verkeersbord en tuinmuurtje tot stilstand was gekomen", aldus de politie.

De bewoonster van het pand zei tegen Sky News dat ze op het moment van de crash op het punt stond het diner op te dienen. "Het hele huis schudde", zei Kia Rosina. "We dachten dat de chauffeur er heel slecht aan toe was, want het zag er niet goed uit. Toen ik buiten kwam, was hij al uit de auto gesprongen. Hij had een sneeuwpoppenpak aan."