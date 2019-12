'Inbreker nauwelijks gepakt, politie haalt de norm niet'

Voor ruim 2000 inbraken in dertig gemeenten in Nederland is de laatste jaren geen enkele verdachte opgepakt. Dat heeft RTL Nieuws achterhaald op basis van openbare bronnen. Gemiddeld zijn er landelijk zo'n honderd inbraken per dag en bijna 90 procent wordt nooit opgehelderd.

Er zijn wel grote regionale verschillen. In het Zeeuwse Sluis werd een kwart van de inbraken aan een verdachte gekoppeld. In Goirle (Noord-Brabant), Woudenberg (Utrecht) en Voerendaal (Limburg) werd in drie jaar tijd geen van de meer dan honderd inbraken per gemeente opgelost.

Volgens RTL Nieuws heeft de politie zijn eigen ophelderingsnorm voor inbraken, die zo rond 10 procent lag, de afgelopen vier jaar niet gehaald. Het lage cijfer van opgeloste inbraken zou komen doordat er vaak moeilijk aanknopingspunten te vinden zijn en de recherche andere prioriteiten heeft.

Valse verwachtingen voorkomen

De Nationale Politie zegt in een reactie dat het niet realistisch is om te verwachten dat veel meer zaken worden opgelost. "De boodschap dat een woninginbraak waarschijnlijk niet wordt opgelost, is geen prettige voor een slachtoffer. Maar het is wel een realistische boodschap, waarmee de politie valse verwachtingen wil voorkomen. Dat dit frustreert, snappen we, maar het is wel eerlijk", zegt een woordvoerder tegen RTL.

De meeste inbraken vinden overigens plaats in de donkere maanden december en januari. In juni wordt er het minst ingebroken.