Longfonds: 'Benauwd Oud en Nieuw voor 700.000 mensen'

Negen op de tien mensen met een longziekte ervaren tijdens de jaarwisseling gezondheidsproblemen. Het Longfonds pleit daarom voor meer vuurwerkvrije zones. "De impact van vuurwerk op mensen en hun longen is enorm", zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. "Minstens 700.000 Nederlanders beleven een benauwd Oud en Nieuw."

Vuurwerk veroorzaakt tijdens de jaarwisseling in zeer korte tijd luchtvervuiling, zegt het Longfonds. De vervuiling is het ergst als het windstil en mistig is. "De luchtkwaliteit is veertig keer slechter dan normaal. Het komt op het niveau van Singapore en Peking op een heel slechte dag", zegt Rutgers bij het NOS Radio 1 Journaal.

Longpatiënten kunnen onder meer te maken krijgen met benauwdheid. "Ook kunnen ze tranende ogen krijgen, slijm ophoesten of plotseling erge longklachten krijgen", zegt Rutgers. In sommige gevallen moeten ze naar het ziekenhuis.

Uit onderzoek van het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, blijkt dat 6 op de 10 mensen met astma en de longziekte COPD zich benauwd voelen door vuurwerk. "De nasleep van die vuurwerksmog is heel lang, het duurt vaak weken voordat mensen met een longziekte weer een beetje kunnen functioneren", zegt de Longfondsdirecteur.

Vluchten

Uit een enquête van het Longfonds, waar 180 mensen aan deelnamen, blijkt dat 10 procent van die groep longpatiënten zelfs zijn huis ontvlucht. Vuurwerkvrije zones zouden volgens de organisatie een goede oplossing kunnen zijn.

Op sommige vakantieparken in Nederland zijn al zulke zones ingesteld. Anne Leendertse is longpatiënt en heeft deze week haar toevlucht gezocht op een vakantiepark in Schoorl. "Ik woon eigenlijk in Utrecht, maar dat is niet de handigste plek voor mij om te wonen met mijn longen", vertelt ze bij het NOS Radio 1 Journaal.

"Als tiener hield ik enorm van vuurwerk, maar nu word ik er ziek van. Ik voel druk op mijn borst, alsof er een olifant op mij zit. Een heel naar gevoel is dat", zegt Leendertse. "Het ademen kost mij veel moeite en inspanning. Daar word ik heel moe van, ik kan er zelfs uitgeput van raken."

Voor Leendertse is dit dan ook niet de beste periode van het jaar. "En dat terwijl het zo gezellig is. Ik vind de kerstperiode en Oud en Nieuw zo leuk", zegt ze. "Maar we zijn hier nu een aantal dagen (op het vakantiepark, red.), en tot nu toe valt het mij helemaal niet tegen."