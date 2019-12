Gezochte Britse crimineel opgepakt tijdens kerstdiner in Haags restaurant

In Den Haag is een man uit Liverpool opgepakt die volgens de Britse politie een van de meestgezochte criminelen van het Verenigd Koninkrijk was. Hij werd gisteren aangehouden tijdens een kerstdiner in een restaurant.

De 28-jarige man was al vijf jaar voortvluchtig. Hij wordt ervan verdacht dat hij een bende leidt die met vrachtwagens wapens en munitie van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk smokkelt.

In Engeland lopen tien aanklachten tegen de man, niet alleen voor wapensmokkel maar ook voor drugsmisdrijven. Er was een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

De Brit verschijnt nu eerst voor een Nederlandse rechtbank. Die bepaalt of en wanneer hij wordt uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk.